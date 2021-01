Selon une vaste étude sur le stress réalisée en 2013 par le Lab UK de la BBC et l'Université de Liverpool , la rumination est le plus grand prédicteur des problèmes de santé mentale les plus courants. Bien qu'il n'existe pas de données permettant de déterminer la prévalence de la rumination en soi, l'étude montre qu'elle n'est pas seulement un facteur clé dans des conditions comme les TOC et les troubles alimentaires, mais qu'elle est également liée à l'anxiété et à la dépression. Comme l'a dit le professeur Peter Kinderman au moment de la publication de l'étude : "Les pensées négatives et le blâme de soi-même ont déjà été reconnus comme importants en matière de santé mentale , mais pas dans la mesure où cette étude l'a montré. Les résultats suggèrent que les deux sont des voies psychologiques cruciales vers la dépression et l'anxiété".