Casual heißt casual – auch wenn du vielleicht mehr willst

Das war aber nicht die Nachricht, die tatsächlich bei mir ankam. Mein persönliches Übersetzungstool, das früher in meinem Gehirn wohnte, nahm diese Worte auf und formulierte sie dann so um, dass sie zu dem passten, was ich eigentlich hören wollte. Das war: „Ich sage zwar, dass ich im Moment nichts Ernstes will, wenn du aber lange genug wartest, werde ich erkennen, dass du perfekt für mich bist und wir werden glücklich bis ans Ende unserer Tage leben – genau wie in all den romantischen Komödien , die deine Mutter doch so mag.“ Also hielt ich die Hoffnung aufrecht, dass sich mehr entwickeln könnte, nur um einen Monat später niedergeschmettert zu sein, wenn der Typ in Frage immer noch nur an lockerem Sex interessiert war (große Überraschung!).