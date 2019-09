„Monogamie tötet die Leidenschaft“ – Ein Plädoyer für die polygame Liebe

Als jemand, der Solo-Polyamory praktiziert, eine Form von Polyamory, die bedeutet, dass man mehrere romantische oder sexuelle Beziehungen haben kann, aber keinen festen, primären Partner, biete ich ein gewisses Maß an Ehrlichkeit ganz zu Anfang. Wenn ich einen neuen Typen kennenlerne, mache ich diese Ansage, einfach um sicherzustellen, dass dieser versteht: „Ja, ich werde niemals zu dir gehören.“ Wenn das ok ist für dich, können wir uns treffen! ' Was ich jedoch immer und immer wieder erlebe, ist, dass selbst die bindungsscheusten Typen es nicht mögen, wenn du die Tür zu einer möglichen künftigen Bindung verschließt.



Warum passiert das? Handelt es sich um jenen beschissenen Doppelstandard, der sagt, dass Männer mit allen möglichen Frauen schlafen und dafür gelobt werden können, Frauen jedoch als Prostituierte beschimpft und dahingehend nicht respektiert werden? Oder liegt es daran, dass die meisten Menschen von Natur aus und auf einer unterbewussten Ebene von ihren Geliebten Besitz ergreifen? Oder ist dies nur eine grundlegende Angst und Unsicherheit, die dazu führt, dass Männer vor „wilden“ Frauen davonlaufen? Ich denke, es handelt sich vermutlich um eine Kombination aus allem. In jedem Fall ist es ärgerlich. Alles, was ich möchte, sind spaßige, respektvolle, leidenschaftliche, liebevolle Beziehungen ohne Monogamie oder Commitment, und es scheint, dass ich nie Glück damit habe.



Vielleicht erscheint es nicht eingängig, wenn man die Obsession der Massenkultur mit Monogamie bedenkt, aber ich sehe keinen Grund, warum Menschen sich nicht ineinander verlieben können, ohne auf alle anderen im Schlafzimmer zu verzichten. Ich habe mich in mehr Menschen verliebt, mit denen ich keine festen Beziehungen hatte, als in Menschen, mit denen ich fest zusammen war. Es gibt keinen Grund, warum Liebe mit Commitment und Vorrangstellung gleichgesetzt werden sollte.



Meiner Erfahrung nach ist es sogar so, dass ein Fehlen von Commitment eine romantische Liebe viel länger am Leben erhält, als wenn ich den konventionellen Beziehungspfad gegangen wäre: Daten, Zusammenziehen, Verlobung und Hochzeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Konzept von Vertrautheit die Leidenschaft zerstört, und ich hätte lieber die Leidenschaft. Ich bin mit meinen verdammten Freunden vertraut. Ich möchte, dass meine Liebhaber so heiß sind, wie möglich. Und ich möchte, dass sie bei mir bleiben. Ich muss sie nur nicht die ganze Zeit sehen. Ich meine, manno, nun geh schon nach Hause, ich habe zu tun.



Ich habe auch das Gefühl, dass wir zu viel Druck auf neue romantische Beziehungen dahingehend ausüben, dass sie sich in etwas entwickeln sollen. Wenn wir neue potentielle Freunde kennenlernen, ist normalerweise keiner super stark darum bemüht, die Freundschaft in etwas zu verwandeln. Jeder akzeptiert einfach, dass dies vielleicht eine engere Freundschaft werden könnte, vielleicht auch nicht, und mal sehen, was passiert. Es ist entspannt. Dieser Raum und der fehlende Druck ermöglichen es Freundschaften, sich im Zeitablauf organisch zu entwickeln. Warum also denken neue romantische Partner, dass die Romanze alles oder nichts sein muss?