Neulich schrieb ich ein paar Freundinnen, um sie zu fragen, was sie am meisten an dem Film geliebt haben. Sie sind mittlerweile alle erwachsene Frauen in ihren Zwanzigern und Dreißigern, doch ihre Antworten kamen wie aus der Pistole geschossen und klangen nach sehnsüchtigen Teeniemädchen im besten Alter. Einige der schönsten Antworten waren: „Meine Vorstellung von Romantik basiert auf der ersten Kussszene im Aufzug“, „Meine Videokassette hat irgendwann an der Aquariumszene geleiert, weil ich sie zu oft vor- und zurückgespult habe“ und „Während du mich das fragst, höre ich Kissing you aus dem Originalsoundtrack“.