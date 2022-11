Therapeutinnen erklären, wie du Familiendrama an Weihnachten überlebst

Für viele ist Weihnachten die Zeit der Freude, Nähe und des fantastischen Essens . Andere hingegen blicken den Feiertagen eher ängstlich hingegen, weil sie sich wie alle Jahre wieder auf jede Menge Familiendrama , Stress und verletzte Gefühle einstellen. Vielleicht hast du selbst eine schwierige Beziehung zu einem Familienmitglied; vielleicht sorgt auch das politische Klima für Spannungen rund um den Weihnachtsbaum. So oder so: Familiendrama ist wohl das Letzte, was du dir von den letzten freien Tagen dieses Jahres erhoffst.