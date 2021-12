So machst du das Beste aus der Zeit zwischen Weihnachten & Neujahr

Wenn du Glück hast, haben deine Freund:innen Zeit, etwas mit dir zu unternehmen. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar Geschenke übrig, die du noch nicht geöffnet hast. So kannst du den Blues an den Tagen nach Weihnachten für eine Weile vermeiden. Da du aber bis Neujahr frei hast und zu dieser Zeit im Allgemeinen nicht viel los ist, kann es während den Tagen zwischen Weihnachten und Sylvester trotzdem auch schnell einmal etwas langweilig werden. Natürlich freust du dich darüber, dass du nicht zu arbeiten brauchst, aber die Zeit bis zum Sylvester -Abend scheint sich nichtsdestotrotz so zu ziehen, dass du nach dem Weihnachtsabend am Liebsten gleich zur großen Party am 31. 12. vorspulen würdest.