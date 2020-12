Völlig pleite an Weihnachten: Warum die Feiertage für mich besonders schwer sind

Und trotzdem: Selbst wenn Leute wissen, dass dein Budget knapp ist, können sich viele nicht in deine Lage versetzen. Deshalb habe ich immer Schuldgefühle, wenn ich Weihnachtseinladungen ablehnen muss – egal, wie verständnisvoll und nachsichtig, großzügig und hilfsbereit die anderen auch reagieren mögen. Es kommt mir unhöflich vor. Unter normalen Umständen, wenn gerade keine Pandemie herrscht, würde ich auf jeden Fall beim Weihnachtsessen vorbeischauen, auch wenn ich dann kein Essen bestellen und nur Leitungswasser trinken würde. Alle würden mich dazu ermutigen, was zu essen und Wein zu trinken und mir anbieten, für mich zu bezahlen. Ich bin meine Freund:innen für diese herzerwärmende Geste sehr dankbar. Trotzdem würde ich das Angebot nicht annehmen. Das ist einfach nicht mein Stil; schon gar nicht im Dezember. Dezember ist der eine Monat, in dem ich mich für die Großzügigkeit, die mir das ganze Jahr über von meinen Lieben entgegengebracht wird, dankbar erweisen möchte. In diesem Monat will ich mich für die Unterstützung meiner Freunde erkenntlich zeigen, die mich ermutigen und an mich glauben, auch wenn ich an mir selbst zweifle. Leider bin ich aber nie in der Lage, meine Dankbarkeit auf materielle Weise auszudrücken. Das Einzige, was ich tun kann, ist, mich bei den Veranstaltungen, die sie auf die Beine stellen, sehen zu lassen.