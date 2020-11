5 hübsche DIY-Geschenke, die du easy per Post verschicken kannst

Wir wagen mal zu behaupten, dass das Weihnachtsfest 2020 anders ausfallen dürfte als sonst: Während es uns die Corona-Beschränkungen schwer machen, die Feiertage überhaupt lange im Voraus planen zu können, und manche auch ältere oder besonders gefährdete Familienmitglieder zu berücksichtigen haben, haben sich viele schon jetzt dafür entschieden, einfach dort zu bleiben, wo sie sind: in den kuscheligen, eigenen vier Wänden Aber nur, weil du diese Weihnachten vielleicht nicht mit deinen Liebsten verbringen kannst, heißt das ja nicht, dass du ihnen nicht auf anderem Weg zeigen kannst, was sie dir bedeuten. Klar, wir leben im virtuellen Zeitalter – aber nicht umsonst gibt’s die gute, alte Post noch immer! Wenn du dich in diesem Jahr aber dazu entscheidest, deine Geschenke eben nicht unter den Weihnachtsbaum, sondern in die nächste Packstation zu legen, stellt sich eine entscheidende Frage: Was sollst du überhaupt verschicken? Hey, wir hätten da ein paar Ideen!Die sind nicht nur kostengünstig, sondern passen auch noch in einen Briefumschlag (okay, manchmal muss der DIN-A4 sein) und kommen zu 100 Prozent von Herzen, da sie zu 100 Prozent selbstgemacht sind. Und dass das die tollsten Geschenke sind, wissen wir alle. Im Folgenden findest du also ein wenig Inspiration für ein paar Bastelstunden vor Weihnachten – und großes Ehrenwort: Hier ist für jede:n auf deiner Liste was dabei!