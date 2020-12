Mais ce n'est pas parce que vous ne verrez pas certains de vos proches IRL que vous ne pouvez pas leur faire savoir que vous pensez à elleux. Si vous envoyez des cadeaux par la poste cette année, il peut être difficile de trouver des cadeaux qui ne vous coûteront pas un bras et une jambe pour les poster. Heureusement, nous avons une sélection de petits objets qui peuvent être facilement envoyés dans une enveloppe A4 standard. Et si cela ne suffit pas à vous faire plaisir, tous les cadeaux sont à faire soi-même, ce qui signifie beaucoup moins d'argent - et beaucoup plus de fun.