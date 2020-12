Même lorsque les gens savent que votre budget est serré, peu comprennent ce que c'est que de vivre à Londres avec un budget de 15 à 30 £ (16,50 à 33 €) par semaine. Aussi sympathiques qu'ils puissent être, aussi indulgents, généreux et serviables qu'ils soient, je ne peux m'empêcher de me sentir coupable de refuser une autre invitation de Noël. C'est impoli. Dans des circonstances normales et hors Covid, je répondrais toujours à mon ami que je viendrai certainement au dîner de Noël dans ce cas, sachant très bien que cela signifiera boire l'eau du robinet et ne pas commander de nourriture. Tout le monde m'encouragera à manger et à boire du vin et à ne pas m'inquiéter, et je les aimerai pour cela, mais je n'accepterai pas. Je ne serai pas cette personne. Pas en décembre. Décembre est le seul mois où je veux rendre la pareille à la générosité que m'ont témoignée toute l'année celles et ceux que j'aime, et au soutien de mes ami·es, qui m'encouragent et croient en moi même lorsque je n'y crois plus. Sauf que je ne le peux jamais ; le mieux que je puisse espérer, c'est de me rendre aux événements qu'ils organisent.