Des décorations zéro déchet pour un Noël durable

Mais vous savez quoi ? 2020 a été l'année la plus épuisante, la plus angoissante et la plus étrange que beaucoup d'entre nous aient connue. Alors peu importe si vous faites partie de la team décorations de Noël à partir du 15 novembre ou si vous faites partie de la team après le 1er décembre. Ainsi donc pour les "retardataires" nous avons de quoi vous aider à remplir votre intérieur d'un sentiment de fête.