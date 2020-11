7 coffrets de parfums pour un Noël olfactif

Dans le monde des cadeaux de beauté , la piste menant aux parfums est sans doute la plus délicate. Profondément personnel et subjectif (sans compter que c'est un cadeau qui sera apprécié - ou non - par toute personne de l'entourage direct de votre destinataire), choisir un parfum pour une personne de votre liste est une chose à la fois très risquée et très gratifiante.