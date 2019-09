On a l’habitude de voir les parfums divisés en quatre familles distinctes : floral, frais, boisé ou épicé. Mais en 2019, il n'est guère surprenant que certains de nos nouveaux parfums préférés soient ceux qui font un pied de nez à la tradition. L'un de ces ingrédients ? La fragrance de Cannabis, qui gagne toujours plus de terrain dans la cour des parfums et eaux de colognes chic.

Quant à l'odeur du parfum de cannabis ? Eh bien, pour commencer, ça ne sent pas du tout l'herbe, ni les terpènes, les huiles essentielles naturellement présentes dans la plante de cannabis. Sa note de tête est vaguement florale, avec un soupçon de terre verte qui défie les tendances saisonnières — et rappelons le, c'est parfaitement légal. Jetez un œil à notre sélection de nos parfums favoris du moment avec lesquels nous nous aspergeons de la tête aux pieds.