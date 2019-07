Sandra Manay, qui a fondé la boutique Luna Sundara spécialisée dans la vente de produits traditionnels venus du Pérou et d'Equateurs, nous dit que pour économiser sur les coûts de productions, les entreprises ignorent de plus en plus le cahier des charges. On ne veut ni payer de taxes, ni réaliser de travaux d'inspections, ce qui est parfaitement illégal. Et d'après Sandra, qui est née au Pérou, c'est de pire en pire. Son entreprise quant à elle met un point d'honneur à exporter ses matières premières en respectant les règles de l'art de l'extraction du bois de Bursera graveolens, en garantissant de bonnes conditions de travail aux artisans et en protégeant les communautés indigènes environnantes. « Je demande aux gens s'ils sont payés correctement, combien d'heures ils travaillent par jour et si les femmes sont aussi autorisées à travailler. »