Ketamin: Die gefährliche Partydroge hat in der Depressions-Therapie Heilungspotential

Seit ich in Berlin wohne, komme ich häufiger mit Drogen in Berührung. Und damit meine ich nicht, dass ich sie konsumiere, sie sind einfach präsenter und kommen öfter in Unterhaltungen vor. Aber Drogen sind nicht nur in Großstädten wie Berlin ein Thema, auch in ländlich gelegenen Kleinstädten wie Vöhrigen in Bayern, wird konsumiert. Da gibt es kein Berghain und das braucht es auch nicht, denn Trips kannst du auch zu Hause oder im Büro haben. Kokain, LSD, Ecstasy und Marihuana waren mir bereits ein Begriff, Ketamin hingegen kam mir zum ersten Mal während meiner Recherche zu neuartigen Behandlungen bei Depressionen unter. Bei zweimal wöchentlicher Verabreichung, natürlich nur unter ärztlicher Aufsicht, werden die Depressionen von Patient*innen mit akuter Suizidgefährdung innerhalb weniger Stunden gelindert, so berichtet das Ärzteblatt