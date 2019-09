Berghain: Hallo Seele, komm mit ins Fegefeuer, da hast du es gut

So ist das mit der Panoramabar und dem Berghain. Der Ort bleibt in deinem System. Egal, wo du bist. Egal, wann du wo bist. Auch wenn du Jahre später am Pazifik in einem extrem teuren Sushi-Restaurant Kale-Salat in dich hinein schaufelst und deine Céline-Schuhe alle paar Minuten betrachtest – was im Übrigen nicht zu empfehlen ist, weil dir dabei Salat auf die Füße fallen könnte. Wenn dir jemand das Wort „Panoramabar“ ins Ohr flüstert, klingelt es bei dir. Und diese Klingel erzeugt einen Systemzusammenbruch. Eine Erinnerung an deine Zeit im Fegefeuer. An einen Ausflug in eine Parallelwelt, mit der du nicht auf Anhieb klargekommen bist. Das Berghain ist eine Kirche, eine neuzeitliche Religion. So wie Ayahuasca – nur ohne Schamane. So wie Yoga – aber ohne Dehnungsschmerzen. Das Berghain ist eine Möglichkeit, sich selbst außen vor zu lassen. Und das mit anderen zusammen. Das ist es, was eine religiöse Erfahrung ausmacht.