Berlin ist die Stadt, in der Feiern nicht die Kür ist, sondern die Pflicht. Wer auf „Wo gehst du immer so hin?“ – „Auf meine Couch“ antwortet, wird mitleidig angeguckt. Von Zugezogenen, in Berlin Geborenen und Besuchern. Also eigentlich allen. Sogar die Schwiegereltern wirken irritiert. In der Hauptstadt darf man in Jogginghose ins Büro, ohne Socken in den Supermarkt und mit einem Pony in die Tram. Kein Liebesleben zu haben ist so normal wie ein Sternzeichen. Wenn ich aber erzähle, dass ich kein Nachtleben habe, herrscht abrupt Stille.