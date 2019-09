Um keinen anderen Club auf der Welt ranken sich so viele Mythen wie um das Berliner Berghain. Jeder Tourist will rein, wartet Stunden davor und viele scheitern dennoch am Türsteher. Einheimische und Zugezogene setzen auf die Abkürzung, schlängeln sich an den Wartenden vorbei und müssen doch manchmal draußen bleiben. Die härteste Tür der Stadt ist einfach unberechenbar, doch wer es einmal an Sven Marquardt und Kollegen vorbeigeschafft hat, der weiß, dass die gefühlt unendliche Zeit im Club jede Sekunde erwartungsvoller Aufregung wert ist.