Neuer Monat, neuer Look: 9 Outfit-Ideen für den März 2020

Außerdem wird es so langsam einfach Zeit, sich von den schwarzen, traurigen Winterklamotten zu verabschieden und endlich mal wieder etwas gute Laune ins Outfit zu bringen, findest du nicht? In den Keller bringen solltest du deine Strickpullis und deinen Puffer Jacket zwar besser noch nicht, aber wie wäre es, wenn du deinem Look ein kleines Update verpasst? Taste dich doch schon mal vorsichtig an die warmen Monate heran, in dem du frische Farben und neue Kombinationen ausprobierst.