Neuer Monat, neuer Look: 9 Outfit-Ideen für den Januar 2020

Die Maus ist schon auf dem Button, aber du zögerst, weil du dir eigentlich auch vorgenommen hattest, weniger Geld für Klamotten auszugeben ? Musst du gar nicht! Denn viele Outfits enthalten Retroteile, die du mit etwas Glück sogar noch in deinem Kleiderschrank hast – oder im Second Hand günstig kaufen kannst. Andere Looks erinnern uns dagegen daran, dass wir unsere Sachen auch einfach mal anders kombinieren können als sonst. Ein Beispiel: Früher hätten wir Oversize-Pullis oder -Blusen immer zu schmal geschnittenen Hosen kombiniert. Jetzt “dürfen“ wir sie aber auch zu weiten Hosen tragen. Wir haben also deutlich mehr Spielraum.