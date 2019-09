Wie wird dir dein Kleiderschrank nicht langweilig?

Eine zeitlang hatte ich nur schlichte Kleidung in meinen Schrank, das bringt mein Beruf mit sich, war mir aber zu langweilig. Ich habe dann einige ausgefallene Teile auf Flohmärkten oder in Second Hand-Läden entdeckt. Ich bin kein Freund davon Outfits zu tragen, die in der Masse produziert werden. So habe ich Einzelteile, die heraus stechen und die ich auf der Straße nicht ständig wieder sehe. Wenn mir etwas nicht mehr gefällt, gehe ich zum Schneider und lasse es anpassen. Durch eine leichte Schnittänderung, kann man schon viel verändern und einen neuen Look kreieren. Es gibt gute Schneider in Kreuzberg. In der Oranienstraße und an der U-Bahn-Haltestelle Schönleinstraße zum Beispiel.