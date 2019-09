7 Styles beweisen, dass für warme Mäntel keine Tiere sterben müssen

Kunstpelz ist der neue Echtpelz. So lautet zumindest das modische Urteil, das nun auch große Designer*innen gefällt haben. Die Tierquälerei wird in allen Punkten für schuldig erklärt. Die tierfreundliche Variante siegt mit Ethik und gutem Gewissen. Spätestens seit sich sogar Gucci für die Fauxfur-Seite ausgesprochen hat . Denn dort, wo bisher immer mit einer besonders schönen Ästhetik argumentiert wurde, bieten Luxushäuser und Modeketten nun Alternativen an, die ebenso großartig sind.