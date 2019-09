Streng genommen wäre es möglich mit einem Paar Ankle Boots den kompletten Herbst und vielleicht sogar den Winter durchzustehen. Immerhin gehen sie zu Hosen genauso gut wie zu Röcken, mit Netzstrumpfhosen passen sie perfekt zur aktuellen Trendlage und man kann sie genauso gut im Alltag tragen wie am Abend. Mindestens ein Paar ist also quasi unverzichtbar in jedem gut sortierten Schuhschrank.



Doch leider ist die Auswahl an guten Modell in dieser Saison so groß, dass es fast unmöglich ist, sich nur auf ein Paar zu beschränken. Wild oder Glattleder, spitz oder abgerundet, schräger oder gerader Absatz, schnörkellos oder mit Rüschen; Wer kann sich da schon entscheiden? In unserer Slideshow findet ihr 18 x Ankle Boots, die euch vor die Qual der Wahl stellen.