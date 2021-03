Startklar für die Übergangszeit mit diesen 21 Looks

Der Frühling steht vor der Tür (auch wenn es draußen vielleicht noch nicht so aussieht)! Damit haben wir einen guten Grund, uns von unserem winterlichen Schichten-Look zu verabschieden und unsere Frühlingsgarderobe generalzuüberholen. Für ein Übergangsoutfit eignet sich eine große Auswahl an Accessoires – von Präriekragen bis hin zu Lucite-Ringen, die auf Laufstegen weltweit bzw. TikTok zu sehen sind. Wenn du es aber lieber minimalistischer hast, ist jetzt die Zeit gekommen, um Baggy-Hosen und leichte Steppjacken aus dem Kleiderschrank rauszuholen. So oder so sind können wir es alle nicht mehr erwarten, unseren Winterblues endlich hinter uns lassen zu können. Mit jedem vergangenen Tag freuen wir uns mehr und mehr auf sonnigere und wärmere Zeiten – was sich auch auf unsere Kleiderwahl auswirkt.