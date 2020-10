18 leichte Steppjacken & -mäntel für die Übergangszeit

So gemütlich und praktisch mein Lieblingswintermantel auch ist, allerspätestens Ende Dezember kann ich ihn nicht mehr sehen. Damit das dieses Jahr nicht genauso wird, habe ich mir fest vorgenommen, meinen Übergangsmantel so lange wie möglich zu tragen. Wie das geht? Indem ich auf gezieltes Layering setze. Und auf einen schicken neuen Mantel, der zwar gesteppt und gefüttert ist, aber dennoch leicht und nicht zu dick. Womit wir auch schon beim Thema wären: Im Folgenden zeige ich dir meine aktuellen Lieblingssteppjacken und -mäntel, die ich in den Onlineshops finden konnte.