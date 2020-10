9 manteaux de mi-saison matelassés pour bien démarrer l’automne

Comme l'automne offre une météo de mi-saison idéale, nous avons rassemblé 9 vestes et manteaux matelassés ultra-légers qui vous feront passer l'envie de porter le manteau d'hiver jusqu'à ce que ce soit absolument nécessaire. Qui plus est, lorsque l'hiver sera là, ces vestes matelassées sont suffisamment légères pour être portées sur ou sous votre manteau. Porter un manteau léger et matelassé, en fin de compte, c'est comme emporter son doudou partout. C'est la couette portative qui vous assure de passer un automne très cosy, et il mérite certainement une place dans votre dressing. Pour découvrir quelques-uns de nos vestes et manteaux favoris, c'est par ici.