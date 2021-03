20 looks de mi-saison pour attaquer le printemps avec style

Le printemps est à notre porte, même si l'on n'en a pas toujours l'impression dehors. Et avec lui, vient une excuse pour se débarrasser de nos nombreuses épaisseurs et de nos manteaux usés à mort portés tout l'hiver. Et oui, vous l'aurez compris : il est temps de passer au dressing de printemps ! Pour vous, une tenue printanière de mi-saison peut impliquer un ensemble d'accessoires maximalistes, allant des cols XXL aux bagues lucites 90s repérées respectivement sur les défilés et sur TikTok. Si vous préférez un look plus minimaliste, il est temps de sortir les pantalons larges et les vestes matelassées légères. Quoi qu'il en soit, à quelques semaines seulement de la fin du blues de l'hiver, nos esprits - et nos dressings - sont prêts pour la transition.Mais il peut sembler difficile de préparer la transition vers le printemps. Surtout après une année comme celle-ci, essayer de jongler entre le dressing d'hiver et le dressing de printemps n'est pas toujours une mince affaire. C'est là que les filles les mieux sapées d'Instagram entrent en jeu. Des pantalons imprimés et des pulls pastels aux trenchs oversize et aux tailleurs fluides, il existe une tenue de mi-saison pour chaque style.