20 tenues pour inspirer vos looks de soirée cet été

Avec l'allégement des restrictions et nos pass sanitaires en main, notre retour tant attendu aux activités IRL a enfin repris son cours. Et comme nos vendredis et samedis soirs, depuis plus d'un an, se sont résumés à regarder Netflix en jogging, il ne faut pas grand-chose pour deviner quelle pratique de 2019 nous sommes le plus impatient·es de retrouver : faire la fête. Des fêtes longues et bruyantes, où les robes sont courtes, imprimées et probablement couvertes de paillettes.