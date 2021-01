31 looks bien chauds qui inspireront votre garde-robe d’hiver

Afin de rester au chaud cet hiver sans avoir recours à de multiples manteaux, écharpes et gants - bien que nous ayons vu beaucoup de façons cool de les porter - la première étape consiste à porter une première couche de vêtements thermique tels que des sous-pulls par exemple. (Dites bonjour à la collection Heattech d'Uniqlo !) Parfois, il suffit d'un t-shirt thermique et de collants doublés de laine polaire pour qu'un gros pull et un jean ample donnent l'impression d'être une parka. Et puis, d'autres fois, vous pouvez ajouter un joli teddy ou un manteau matelassé , des bottes imperméables à semelles crampons et votre béret en maille préféré à vos sous-vêtements thermiques modernes.