29 streetstyles waterproof de la Fashion Week de Londres

La London Fashion Week AW20 est en bonne voie, avec les défilés exceptionnels de certains des créateurs les plus innovants de la ville. De Shrimps – revenue sur le devant de la scène avec un défilé inspiré de la famille royale – à Roksanda la reine de la couleur – dont le défilé a été placé au premier rang de la liste A – sans oublier Molly Goddard la pro de la tulle, la saison a été des plus productives.

Entre l'éco-responsabilité au coeur de toutes les préoccupations et l'épidémie de coronavirus pour empêcher les perles de l'ASAI de se préparer pour l'événement (l'usine des diplômés de Fashion East a été fermée de force par le gouvernement chinois), c'est une période étrange pour l'industrie britannique de la mode.

Quand bien même, la Fashion Week de Londres n'a pas sa pareil pour apporter joie et inspiration dans tous les coeurs. Voyez plutôt par vous-même comment influenceurs, rédacteurs et autre invités se sont dépassés pour nous offrir les meilleurs streetstyles de la collection AW20.