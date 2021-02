Avant la pandémie, l'élite de la mode affluait dans les quatre grandes villes de la mode - New York, Londres, Paris et Milan - deux fois par an pour voir les nouvelles collections des designers. Une grande partie de ces moments dans le cadre des Mois de la mode - un en février-mars et un autre en septembre-octobre - était consacrée au street style (ou look de rue en français) qui, dans les années précédant la pandémie, avait bien évolué. Alors que les photographies prises par Bill Cunningham et Scott Schuman captaient le style personnel dans sa forme la plus authentique, le street style est depuis devenu une opération de plus en plus fabriquée, les gens commençant à s'habiller chez les stylistes et à emprunter des vêtements aux designers, créant des looks dans le seul but de capter l'œil des photographes.