À New York, les participants sont restés fidèles aux créateurs locaux et portaient des bottes à semelles compensées ou des mocassins. À Londres, les spectateurs ont tenté de contrecarrer la tempête Dennis en adoptant des couleurs vives et des accessoires exubérants, allant des chouchous bleu électrique aux bobs en peluche. Et puis il y a eu Milan... le saint-lieu du street-style du mois de la mode. Pendant une semaine particulièrement chaude et ensoleillée dans la capitale italienne de la mode, on a vu le beau monde de la mode défiler avec leur uniforme de sandales Bottega Veneta, des micro mini ourlets et du jaune margarine.