24 looks pour inspirer votre garde-robe de la rentrée

Les tendances du moment (pas de panique, nous ne parlons pas du pin top ) sont plus adaptées au bureau qu'on pourrait le penser. Et cette rentrée, la tendance est indéniablement au rétro : jupes plissées, mocassins, cardigans en maille, et bien plus encore. Il ne vous reste plus qu'à trouver comment vous coiffer dans un style rétro qui soit moderne et conforme au dress-code de votre entreprise (ou école).Pour cela, laissez-vous guider par Instagram, où les looks d'inspiration rentrée sont légion. On y trouve de tout, des conseils sur la façon de combiner des chaussettes avec des babies pour un véritable look d'écolière à ce que vous pouvez porter avec vos toutes nouvelles bottes de cow-boy vintage.Pour savoir comment porter l'imprimé zébré, les sabots chunky, le double denim et bien plus encore, c'est par ici !