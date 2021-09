22 looks pour accueillir l’automne (oui déjà…)

Même si nous aimons penser que l'été est une période où l'on s'habille avec excès, où l'on arbore des tenues pleines de couleurs vives et de motifs contrastés, au bout du compte, la plupart de nos tenues pour la saison chaude visent avant tout à nous garder au frais. L'automne, cependant, est différent. Les températures plus fraîches et la diminution de l'humidité nous permettent de prendre plus de risques avec notre garde-robe, par le biais de superpositions stratégiques, de couleurs non traditionnelles (pensez à tout ce qui n'est pas bordeaux ou moutarde) et de textures dépareillées. Lorsque vous n'avez plus à tenir compte de votre potentielle sueur, de nombreuses portes s'ouvrent à vous.