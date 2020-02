“Je me concentre beaucoup sur la mode éco-responsable en ce moment." dira la rédactrice en chef et co-fondatrice de notre magazine, Christene Barberich . "Je n'achète plus de nouvelles doudounes, d'autant qu'on sait qu'elles sont fabriquées avec des matières animales. Je ne porte plus que des vestes en plume d'oie vintage, ou d'occasion. J'ai toujours adoré superposer les pièces et les matières, surtout en hiver, donc ce que je fais c'est que je porte une très vieille doudoune Uniqlo et une veste en jean vintage en dessous, puis je rajoute un manteau assez fin par dessus. Ça permet aussi d'ajuster sa tenue au cours de la journée, selon la température. J'aime aussi beaucoup les manteaux de grands noms tels que Rachel Comey et Rodebjer ou d'autres designers à la démarche éco-responsable.”