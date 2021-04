Le printemps est arrivé - et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Si vous vous êtes aventuré·e à l'extérieur ces derniers jours, vous avez probablement été confronté à l'ordinaire du printemps : soleil, averses et températures supérieures à 10 degrés. Cela demande un changement complet de garde-robe. Le temps des pulls, des vestes en shearling et des couches Heattech superposées est révolu, même pour les plus brefs séjours en plein air. Les combinaisons jupe-bottes, les vêtements d'extérieur légers tels que les trenchs et les vestes matelassées, les robes en soie, en coton et en lin sont autant de possibilités de tenues pour la saison printanière. Pour tout vous dire, j'étais en shorts la semaine dernière... en mars... !