Le problème avec l'idée d'un « style à la française »

D'abord, un petit peu d'histoire : d'après l'historienne de mode E.P Cutler et auteure du livre PANTONE on Fashion: A Century of Color , l'obsession pour le style français remonterait à la Seconde Guerre mondiale, au moment où les Américains étaient stationnés en France suite au débarquement. « Paris était occupée [on est en 1940], et c'est à ce moment-là que les Américains ont eu l'occasion d'observer les Français et les Françaises, de réellement comprendre leur sens de la mode en fait, et de voir à quel point elle était différente». Le problème, c'est que pour « affirmer l'hégémonie américaine, on a voulu renverser la mode française ». Quelques années plus tard en revanche, Carmel Snow, rédactrice en chef du Harper's Bazaar dans les années 1950 – va grandement contribuer à faire connaître la mode française aux Etats-Unis. « Quand Dior lance son New Look en 1947, ça l'a rendue dingue. Elle était fascinée. Et c'était essentiel qu'une personnalité de renom rétablisse un designer français sur le devant de la scène. " Paris est de retour ". C'est comme ça que l'idée a été vendue et achetée par les Américain·e·s, » nous dit E.P Cutler.