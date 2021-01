4 tendances mode que vous allez voir débarquer en 2021

Les raisons d'être enthousiastes étaient peu nombreuses en 2020. Les designers ont cherché un antidote à cette morosité sans fin en injectant une bonne dose de sérotonine dans leurs collections. La bonne humeur était à l'ordre du jour, que ce soit par un casting réjouissant - comme avec Michael Halpern mettant en avant les travailleurs de première ligne et Christopher John Rogers mettant en avant son équipe de muses - ou par des teintes arc-en-ciel et des imprimés ludiques, comme le tie-dye de The Elder Statesman et les teintes énergétiques de Molly Goddard - un vrai tonique. "Nous avons vu défiler une mer de couleurs vives et audacieuses dans une multitude de tissus et de textures", explique Page. "Nous avons acheté plus de 3 000 robes colorées pour le printemps-été 2021, dont une version jaune soleil exclusive de TOVE, et 500 options de rouge". En bref, choisissez des vêtements qui renforcent la bonne humeur et qui ajoutent un peu de fun à votre quotidien.