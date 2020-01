"Tous les acteurs de l'industrie - y compris les différent promoteurs des Fashion Week - doivent être tenus responsables de leurs actions et être prêts à changer la façon dont les choses sont faites", a exhorté Cecilie Thorsmark, PDG de la Fashion Week de Copenhague. "Le délai pour éviter les effets dévastateurs du changement climatique sur la planète et les populations est de moins d'une décennie, et nous en constatons déjà les effets catastrophiques aujourd'hui. Pour dire les choses simplement, il ne peut y avoir de statu quo".