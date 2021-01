Stylisch und warm: 31 Outfit-Inspirationen für den Winter

Wenn wir an die Winterzeit denken, kommen uns selten stylische Outfits in den Sinn. Vor deinem geistigen Auge erscheinen dann oft wahrscheinlich eher praktische Ensembles, die sich zwar für einen frostigen Tag eignen, aber möglicherweise zu sehr ans Michelin-Männchen erinnern. Klar, so bleibst du bei Minustemperaturen ohne Frage warm und kommst womöglich sogar ins Schwitzen, dafür wirst du aber bestimmt nicht besonders viele Köpfe verdrehen. Ein Winteroutfit muss dich aber nicht immer wie einen Marshmallow aussehen lassen.