Ce qu’il y a de bien avec le col XXL, c’est qu'il n'est pas nécessaire de le choisir vintage (même si on a déniché certaines de nos pièces préférées sur Etsy et Beyond Retro) ; il suffit de l'habiller de son plus beau cardigan, de le glisser dans un jeans bleached, de superposer quelques colliers et de le boutonner sur un col roulé quand il fait un peu froid.