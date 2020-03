Blusen mit XXL-Kragen: So stylst du dein neues Lieblingsteil

Zugegeben: Ein auffälliger Kragen ist natürlich nicht gerade eine Weltneuheit. Aber irgendwie fühlt sich der Hingucker, der manchmal rund wie ein Bubikragen, manchmal spitz wie ein klassischer Hemdblusenkragen daher kommt, sehr 2020 an. Ob das am angesagten Pilgrim-Look oder dem viktorianischen Flair liegt, der ihn umweht? In den letzten Jahren haben wir jedenfalls bereits so einige unschuldige, züchtige, schlichte Styles gefeiert, inklusive wadenlanger Röcke und hochgeschlossener Prairie Dresses . Die XXL-Krägen führen den Trend also einfach nur weiter und machen ihn noch ein wenig verspielter und gleichzeitig aber auch mutiger.