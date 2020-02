Jetzt, wo ich mehr über die Vergangenheit der Puffer-Jacke herausgefunden habe, bin ich neugierig, wer sie heute trägt und warum. Auf der Straße hielt ich eine Frau an, die die Jacke in Olivgrün trug und sich als Charlotte Paffe, E-Commerce Director bei Innisfree (einer meiner Go-to-Seiten für K-Beauty ). „Mein Bruder hat sie für mich bei Urban Outfitters in L.A. gekauft – in meiner Größe war sie in allen North Face Shops in New York komplett ausverkauft“, erzählt sie. Auf meine Frage, warum es denn genau diese Jacke sein musste, antwortete sie: „Sie strahlt einen 90er Vibe aus, der sie relaxed und cool aussehen lässt. Und sie ist auch noch super warm und praktisch“.