Alles, was du für deinen ersten Skiurlaub brauchst

Ob Oberwiesenthal oder St. Moritz, wenn du dieses Jahr zum allerersten Mal in deinem Leben einen Skiurlaub machst, fragst du dich wahrscheinlich, was du dafür eigentlich so alles brauchst. Schneeanzug oder Skijacke und -hose sind ja logisch, aber was gehört noch in deinen Koffer? Welchen Ansprüchen müssen die Kleidungsstücke und Accessoires gerecht werden? Wie viel Geld musst du für den ganzen Kram einplanen (als ob der Skipass nicht schon teuer genug wäre...)? Und welche Fashiontrends solltest du kennen, damit du wenigstens stylisch aussiehst, wenn du auf der Piste von den Kleinkindern der Skischule überholt wirst oder langsam, aber sicher in den Tiefschnee im Wald rutschst.