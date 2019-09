Wer es bei traditionellen und doch zauberhaften Zielen belassen will, kann sich folgende drei Empfehlungen zu Herzen nehmen:Wer sich nicht mit den schottischen Highlands auskennt, kann es sich vielleicht nicht vorstellen, wie ein Skiurlaub in Großbritannien aussehen soll. In diesem Fall müssen wir einfach mal nach Cairngorm – ein großartiges Skigebiet mit guten Lifts, breiten Pisten und sogar einer Seilbahn.Österreichs Ischgl richtet sich eher an Anfänger und Amateure als an die großen Adrenalinjunkies (obwohl St. Anton, eines der besten Resorts in Europa, schnell per Auto erreicht werden kann, wenn man nach mehr Action sucht). Beheizte Sitze auf den Ski-Lifts sind bereits Grund genug für einen Besuch. Wen das nicht überzeugt, dann wird es die hohe Anzahl an Bergrestaurants und Bars an den Pisten tun. In Ischgl dreht sich alles um die häufigen Pausen.Im Gegensatz zu den meisten Skiresorts ist Italiens Livigno erstaunlich erschwinglich, weil es sich um eine steuerfreie (hurra!) Zone handelt. Es ist ein großartiges Resort für gemütliche Skiläufer (Fortgeschrittene könnten sich ein wenig eingeschränkt fühlen) ebenso wie für Snowboarder, sich mit einem extra installierten Snowboardpark besonders angesprochen fühlen können. Das Beste am Skifahren in Italien sind definitiv die Pizzerien auf den Pisten.