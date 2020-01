Ein Traum wird wahr: Diese Stiefel & Stiefeletten sind wintertauglich und stylisch!

Gefühlt gibt es jeden Monat einen neuen Schuhtrend, aber was die Alltagstauglichkeit angeht, hängen viele Brands leider immer noch hinterher. (Was bei Modelabels übrigens nicht anders ist. Oder was ist zum Beispiel aus den Thermojeans von Levi's geworden? Das war doch mal eine super Idee also warum scheint es sie nicht mehr zu geben?)