Wie nun auch bei Balenciaga dachte ich damals, dass dieses Paar Sneaker mit einer coolen Denim und, sagen wir, einem groben Wollpullover eine ganz gute Figur machen würden. Was ist es eigentlich genau, das ein Gros der westlichen Bevölkerung an mutmaßlich häßlichen Sneakern so häßlich findet? Sind es die Farbkombinationen? Die dicken, noppigen Sohlen? Die bunten Schnürsenkel oder die vielen Nähte? Ich kann nur mutmaßen, aber ich schätze, es ist eine gesunde Kombination aus allem. Ugly Sneakers sind unausgewogen sowohl in ihrer Form als auch in ihrer Farbgebung. Wie das schief hängende Bild in einem perfekt durchgestylten Raum. Sie stören das Gesamtbild und stecken ihre dreckigen Finger somit direkt in unser harmoniebedürftiges Auge.