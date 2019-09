Tja, mein lieber Mann, ich lege gerne noch eine Schippe drauf. Und der Sommer kommt mir da gerade Recht, denn nichts macht mehr Spaß, als komische Sandalen. Niemand kann leugnen, dass sich etwa Trekkingsandalen als die allerbesten Begleiter auf Städtetrips in wärmeren Regionen entpuppen. Hand auf's Herz, wer hat denn nicht schon mindestens ein Paar Birkenstocks in seinem Schuhregal stehen? Zeit also, um mal ein bisschen auf die Kacke zu hauen und mit den Füßen zu polarisieren. Ich verspreche ausserdem, dass ihr auf wirklich jeder Party sehr schnell Gesprächspartner findet, denn Ugly Sandals sind wahre Eisbrecher. Euren Humor könnt ihr dann auch direkt beweisen und schlussendlich mit eurer einmaligen Art punkten. Dies aber nur als kleiner Tipp für alle Singles unter euch.