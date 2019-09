Seit nunmehr 15 Jahren komme ich nun also nicht umher mir immer wieder das gleiche Paar Sneaker zu kaufen. Immer wieder das gleiche Modell, den Klassiker Chuck Taylor in der Farbe Beige. Ich muss mir wohl oder übel eingestehen, dass ich von diesen Scheißtretern, wie meine Bekannte sie ja nannte, nicht loskomme. Jedes Mal dauert es Wochen oder Monate, bis ich mich endlich von ihnen trennen kann. Im Prinzip ist das mit meinen Chucks wie mit einer Liebesbeziehung. Ich hänge an den Dingern wie an einem Partner, an den gemeinsamen Erinnerungen und allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Zumindest eine Zeit lang gehören sie zu mir und meinem Leben dazu, so wie ein Partner es auch tut. Und nur weil sie ausgelatscht sind oder hässlich werden, werfe ich sie nicht gleich weg.