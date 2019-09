Wenn du es dir nicht leisten kannst, den kompletten Winter auf den Malediven zu verbringen, schlägst du dich wahrscheinlich gerade mit dem nasskalten deutschen Schmuddelwetter herum. Und wahrscheinlich vermisst die unbeschwerten Tage, an denen du dir einfach nur ein Sommerkleid überwerfen und in Sandalen schlüpfen musstest und perfekt angezogen warst. Denn jetzt ziehst du jeden verdammten Tag Thermounterwäsche, Longsleeve, Strickpullover, Jeans, Strumpfhosen plus (!) Socken und gefütterte Hikingboots an ­– und frierst trotzdem. Abgesehen davon fühlst du dich langweilig, denn bei Minusgraden ist es gar nicht mal so leicht, modetechnisch Gas zu geben.